В октябре прошлого года в Виймси было основано MTÜ Talisuplejate JääRing, члены которого собираются по четвергам и… купаются. Несмотря на приличный минус.

Постоянных членов там 5-6, новичков, любопытствующих и ”сочувствующих” — значительно больше. В группе Facebook числятся более 100 человек.

Смотрите, как и зачем люди плещутся в ледяном море на трескучем морозе!