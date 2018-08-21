21.08.2018, 21:58

ВИДЕО: Город Пярну преподнес крупнейший подарок к столетию Эстонии

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rus.delfi.ee
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ВИДЕО: Город Пярну преподнес крупнейший подарок к столетию Эстонии
Aron Urb/EV100

В годовщину восстановления независимости Эстонии в Пярну состоялся показ постановки ”Столетняя ночь”. Свидетелями уникального представления под открытым небом стало более 2000 зрителей.

”Крупнейший подарок к столетию Эстонской Республики показал, насколько важно ценить свое происхождение и сохранять наследие родного края”, — сказал руководитель крупных мероприятий организационной команды ЭР100 Госканцелярии Маргус Кастерпалу. ”Это именно те ценности, которым необходимо в юбилейный год уделять особое внимание, чтобы двигаться дальше на встречу новым столетиям”, — добавил Кастерпалу.

Во время концертного представления, состоявшегося 20 августа в Пярну в Валликяэр, в исполнении 700 артистов на сцене были представлены новые произведения народной музыки и танца, основанные на местных преданиях, старинных инструментальных произведениях, песнях и народных играх Пярнумаа. Вниманию публики были представлены и новые танцы.

На сцене выступили Лайне Мяги, Юри Власов, Лийс-Катрин Аванди, Аго Андерсон, Арабелла Андерсон, Херман Аванди, народные танцоры, исполнители народной музыки, акробаты, глотатели огня и члены Кайтселийта.

Постановщиком представления ”Столетняя ночь” является Кайли Вийдас (театр Эндла), автор сценария — Хелле Кирси, художник — Pusa, музыкальный руководитель — Мерике Теппан-Кольк, танцевальный руководитель — Улла Хелин-Менгель, художник по свету — Маргус Вайгур (театр Эндла), видео-художник — Арго Валдмаа (театр Эндла), звуковой оформитель — Юдит Партс, руководитель проекта — Екатерина Пылдотс, технический руководитель — Кайдо Люлль (театр Эндла).

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