ВИДЕО: Город Пярну преподнес крупнейший подарок к столетию Эстонии

В годовщину восстановления независимости Эстонии в Пярну состоялся показ постановки ”Столетняя ночь”. Свидетелями уникального представления под открытым небом стало более 2000 зрителей.
”Крупнейший подарок к столетию Эстонской Республики показал, насколько важно ценить свое происхождение и сохранять наследие родного края”, — сказал руководитель крупных мероприятий организационной команды ЭР100 Госканцелярии Маргус Кастерпалу. ”Это именно те ценности, которым необходимо в юбилейный год уделять особое внимание, чтобы двигаться дальше на встречу новым столетиям”, — добавил Кастерпалу.
Во время концертного представления, состоявшегося 20 августа в Пярну в Валликяэр, в исполнении 700 артистов на сцене были представлены новые произведения народной музыки и танца, основанные на местных преданиях, старинных инструментальных произведениях, песнях и народных играх Пярнумаа. Вниманию публики были представлены и новые танцы.
На сцене выступили Лайне Мяги, Юри Власов, Лийс-Катрин Аванди, Аго Андерсон, Арабелла Андерсон, Херман Аванди, народные танцоры, исполнители народной музыки, акробаты, глотатели огня и члены Кайтселийта.
Постановщиком представления ”Столетняя ночь” является Кайли Вийдас (театр Эндла), автор сценария — Хелле Кирси, художник — Pusa, музыкальный руководитель — Мерике Теппан-Кольк, танцевальный руководитель — Улла Хелин-Менгель, художник по свету — Маргус Вайгур (театр Эндла), видео-художник — Арго Валдмаа (театр Эндла), звуковой оформитель — Юдит Партс, руководитель проекта — Екатерина Пылдотс, технический руководитель — Кайдо Люлль (театр Эндла).