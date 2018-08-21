ВИДЕО: Город Пярну преподнес крупнейший подарок к столетию Эстонии

”Крупнейший подарок к столетию Эстонской Республики показал, насколько важно ценить свое происхождение и сохранять наследие родного края”, — сказал руководитель крупных мероприятий организационной команды ЭР100 Госканцелярии Маргус Кастерпалу. ”Это именно те ценности, которым необходимо в юбилейный год уделять особое внимание, чтобы двигаться дальше на встречу новым столетиям”, — добавил Кастерпалу.

Во время концертного представления, состоявшегося 20 августа в Пярну в Валликяэр, в исполнении 700 артистов на сцене были представлены новые произведения народной музыки и танца, основанные на местных преданиях, старинных инструментальных произведениях, песнях и народных играх Пярнумаа. Вниманию публики были представлены и новые танцы.

На сцене выступили Лайне Мяги, Юри Власов, Лийс-Катрин Аванди, Аго Андерсон, Арабелла Андерсон, Херман Аванди, народные танцоры, исполнители народной музыки, акробаты, глотатели огня и члены Кайтселийта.