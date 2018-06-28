ВИДЕО: Годовщина гибели серебристой ивы в Хааберсти. Во имя чего это все было?

Года назад мешавшую строительству перекрестка в Хааберсти серебристую иву, несмотря на негодование общественности и протесты активистов, все-таки спилили.

По словам коренного жителя района и активиста Мярта, ива являлась символом здоровой и качественной среды, которая, по его оценке, планировкой перекрестка была нарушена.

Департамент охраны памятников старины отмечает, что весь Ыйсмяэ числится в регистре архитектурного наследия. Поскольку в проекте был предусмотрено и дорожное защитное сооружение, то сейчас они выясняют, возможно ли его восстановить. Поэтому, полагает Мярт, инцидент еще не исчерпан.

”Здесь я научился чувствовать и видеть в людях доброжелательность. Это дерево уже само по себе было таким мощным и красивым”, — вспоминает другой активист Ринальдо, которого обвинили в противодействии государственному надзору и назначили штраф. ”Было четыре заседания, при том, что я этого не делал, я никому не противодействовал”, — говорит он. В суде мужчина одержал победу.