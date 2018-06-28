28.06.2018, 21:55

ВИДЕО: Годовщина гибели серебристой ивы в Хааберсти. Во имя чего это все было?

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один из активистов обрел благодаря дереву любовь
rus.delfi.ee
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Года назад мешавшую строительству перекрестка в Хааберсти серебристую иву, несмотря на негодование общественности и протесты активистов, все-таки спилили.

По словам коренного жителя района и активиста Мярта, ива являлась символом здоровой и качественной среды, которая, по его оценке, планировкой перекрестка была нарушена.

Департамент охраны памятников старины отмечает, что весь Ыйсмяэ числится в регистре архитектурного наследия. Поскольку в проекте был предусмотрено и дорожное защитное сооружение, то сейчас они выясняют, возможно ли его восстановить. Поэтому, полагает Мярт, инцидент еще не исчерпан.

”Здесь я научился чувствовать и видеть в людях доброжелательность. Это дерево уже само по себе было таким мощным и красивым”, — вспоминает другой активист Ринальдо, которого обвинили в противодействии государственному надзору и назначили штраф. ”Было четыре заседания, при том, что я этого не делал, я никому не противодействовал”, — говорит он. В суде мужчина одержал победу.

Примечательно, что ива свела Ринальдо с его спутницей жизни. ”Шел дождь. Я сидел на дереве, подправлял флаг Эстонии, — вспоминает он. — Я был на дереве, когда увидел ее, а она увидела меня. Это, действительно, было как в сказке”. За несколько дней до годовщины гибели дерева у пары родился ребенок.

Для Тыниса акция протеста стала возможностью показать, что надо выходить из зоны комфорта, что есть люди, которые заботятся о природе и народе Эстонии. ”Это значит, что мы должны начать думать, руководствуясь своим внутренним чувством, а не так, как нам удобно. Я считаю, что мы привлекли внимание к тому, что люди все же обладают голосом и если они действительно желают, то могут выразить свое мнение. Но они должны брать ответственность за свои жизни, а не принимать удобные решения”, — рассуждает мужчина.

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