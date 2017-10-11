ВИДЕО: Год на посту президента: что думают о Керсти Кальюлайд депутаты?

Вчера исполнился ровно год с того дня, как Керсти Кальюлайд стала президентом Эстонии.

Что думают о ней депутаты сегодня? ”Мне очень понравилось, когда она в начале сказала, что хочет быть всегда там, где видит, что кого-то обижают”, — сказал Игорь Грязин.

"Мне кажется, она не поддерживает Эстонию, она говорит на глобальном языке, — сказал представитель EKRE Мартин Хельме. — Этот год показал, что у нее очень плохой политический слух”.

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