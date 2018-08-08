ВИДЕО: Глава ВВС Рийво Валге: при соприкосновении с землей ракета, очевидно, взорвалась

Радиус полета ракеты, по словам Валге, примерно 10 км. Ракету ищут к северу от Тарту. На вопрос, что, если ракета приземлится у кого-то на крыше, он ответил, что в таком случае нужно сообщить об этом. Относительно компенсации возможно ущерба Валге сказал, что не будет спекулировать на эту тему.

"Ракету выпустили на высоте где-то шести километров. При нынешней ясной погоде можно было ее заметить, но сейчас не будем спекулировать", — сказал Валге на экстренной пресс-конференции. О том, что будет с пилотом, Валге сказал, что расследование начали наши военно-воздушные силы, Испания, а также НАТО. "Поскольку речь может идти о техническом сбое, то не нужно говорить о наказании кого-либо. Главный приоритет — безопасность жителей", — сказал Валге, объясняя, почему сейчас оповестили о случившемся и жителей.