ВИДЕО: Гибель пограничников близ Хаапсалу: что происходит с лодкой, если отпустить руль?

Департамент полиции и погранохраны вчера дал обзор результатов расследования несчастного случая с погибшими в прошлом году поблизости от Хаапсалу пограничниками. На пресс-конференции журналистам для наглядности также показали видео эксперимента, что происходит с лодкой с подобной рулевой системой, когда рулевой отпускает руль.

Руководитель бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны Рауль Вахтра пояснил, что есть две рулевые системы: тросовая и гидравлическая. В случае гидравлической системы полученная от мотора обратная связь на руль смягчена и вибрация мотора так сильно не доходит до руля. Тросовая же система прямая, и она дает прямую обратную связь. Судном с таким мотором хорошо управлять, но если на большой скорости отпустить руль, лодка может очень неожиданно сделать разворот.

"Мы придерживаемся мнения, что несчастный случай произошел потому, что на большой скорости руль лодки отпустили, лодка совершила поворот и мужчины вылетели из лодки", — прокомментировал Вахтра. На видео показан эксперимент, в котором отпустили руль, когда лодка двигалась со скоростью 15 узлов, то есть 28 км/ч, погибшие пограничники во время несчастного случая двигались со скоростью около 30 узлов, то есть 54 км/ч. Участвовавшим в эксперименте было очень сложно удержаться, но на в два раза большей скорости это невозможно, потому что масса тела удваивается.

Вахтра добавил, что на лодке двигались очень быстро и мужчины предположительно были оглушены от столкновения с водой. У мужчин также были повреждения, они налетели на флагшток и могли столкнуться и с бортом лодки. "Это, очевидно, было причиной, почему один служащий не смог открыть спасательный жилет и утонул, а другой смог открыть, но не выпустить лишний воздух", — сказал Вахтра, по словам которого пограничник из-за этого не смог уменьшить давление, которое жилет оказывал на тело мужчины. "В результате этого причиной смерти стало удушье".

Вахтра сказал, что речь шла о несчастном стечении обстоятельств. "Почему рулевой отпустил руль, я не знаю", — констатировал Вахтра.