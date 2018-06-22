ВИДЕО: Гениально! Деревья на улицах Таллинна поливали даже во время страшного ливня

Вчера во время ливня на улице Тюрнпу в Таллинне очевидцы наблюдали забавную картину: работник специальной службы поливал растущие у дороги деревья.
Смотрите видео!
Вчера во время ливня на улице Тюрнпу в Таллинне очевидцы наблюдали забавную картину: работник специальной службы поливал растущие у дороги деревья.
Смотрите видео!
Grupi ärikontroller
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS ...
Tähtaeg: 01.07.2018
Ostuagent
KB AUTO EESTI OÜ (M-PARTNER HR OÜ)
Tähtaeg: 04.07.2018
Euroopa liidu üldkohtu kohtuniku kandidaat
VÄLISMINISTEERIUM
Tähtaeg: 20.07.2018
Finantsteenuste b2b müügijuht
INTRUM ESTONIA AS (M-PARTNER ...
Tähtaeg: 28.06.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.