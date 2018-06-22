22.06.2018, 13:48

ВИДЕО: Гениально! Деревья на улицах Таллинна поливали даже во время страшного ливня

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rus.delfi.ee
EST 3

Вчера во время ливня на улице Тюрнпу в Таллинне очевидцы наблюдали забавную картину: работник специальной службы поливал растущие у дороги деревья.

Смотрите видео!

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
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