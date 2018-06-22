ВИДЕО: Гениально! Деревья на улицах Таллинна поливали даже во время страшного ливня

Вчера во время ливня на улице Тюрнпу в Таллинне очевидцы наблюдали забавную картину: работник специальной службы поливал растущие у дороги деревья.
Смотрите видео!
Вчера во время ливня на улице Тюрнпу в Таллинне очевидцы наблюдали забавную картину: работник специальной службы поливал растущие у дороги деревья.
Смотрите видео!
Raamatupidaja
VOLVO ESTONIA OÜ (M-PARTNER HR OÜ)
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