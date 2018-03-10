10.03.2018, 09:03

ВИДЕО: Это вам не игрушки! В первой в Эстонии аэрошколе учат управлять дронами

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Тийт Блаат
Видео: Тийт Блаат
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В конце 2017 года Таллиннский департамент образования провел конкурс на участие в проекте #EduInnoLab. К участию были приняты школы с прошлым опытом применения технологий и желанием развития этого направления. В результате в проект попали Таллиннский детский сад ”Куллатера”, детский сад ”Лийкури”, Таллиннская 21-я школа, Таллиннская 53-я школа, Таллиннская Кесклиннаская русская гимназия, Таллиннская Лиллекюлаская гимназия, Пельгулиннаская гимназия и Таллиннская школа Сюдалинна.

Проектом #EduInnoLab руководит Таллиннский департамент образования, его концепция направлена на достижение компетентности в сфере высоких технологий. В проекте участвует восемь образовательных учреждений. #EduInnoLab включает в себя создание студий Lego, Makeblock, аэрошколы и инновационных лабораторий других направлений.

Delfi побывал на открытии первой в Эстонии аэро-школы или кружка управления дронами в Пельгулиннаской гимназии.

Подробности — в нашем видеосюжете!

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