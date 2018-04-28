28.04.2018, 12:20

ВИДЕО: Это рекорд! На Сааремаа рыбак поймал огромную форель

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rus.delfi.ee
EST 28

Сааремааский рыбак Андеро Саймре поймал гигантскую форель. ”Я очень горд”, — говорит он.

Подобного размера рыбы в тамошних водах не ловили лет двадцать.

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