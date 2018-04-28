ВИДЕО: Это рекорд! На Сааремаа рыбак поймал огромную форель

Сааремааский рыбак Андеро Саймре поймал гигантскую форель. ”Я очень горд”, — говорит он.
Подобного размера рыбы в тамошних водах не ловили лет двадцать.
Сааремааский рыбак Андеро Саймре поймал гигантскую форель. ”Я очень горд”, — говорит он.
Подобного размера рыбы в тамошних водах не ловили лет двадцать.
Tehnosüsteemide projektijuht
RIIGI KINNISVARA AS
Tähtaeg: 14.05.2018
Kaunite kunstide kooli direktor
HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM
Tähtaeg: 04.05.2018
Infotehnoloogia direktor
TALLINNA LINNAKANTSELEI
Tähtaeg: 10.05.2018
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