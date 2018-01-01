ВИДЕО: Это было красиво! Как на площади Вабадузе встретили Новый год

Сегодня ночью Эстония встретила Новый год. Самый большой праздник страны прошел на площади Вабадузе в Таллинне.
Delfi подготовил для вас видео самых запомнившихся моментов. Смотрите ролик!
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Сегодня ночью Эстония встретила Новый год. Самый большой праздник страны прошел на площади Вабадузе в Таллинне.
Delfi подготовил для вас видео самых запомнившихся моментов. Смотрите ролик!
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