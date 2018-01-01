01.01.2018, 14:05

ВИДЕО: Это было красиво! Как на площади Вабадузе встретили Новый год

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rus.delfi.ee
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Ilutulestik Vabaduse Väljakul 2018
Ilutulestik Vabaduse Väljakul 2018Foto: Taavi Sepp

Сегодня ночью Эстония встретила Новый год. Самый большой праздник страны прошел на площади Вабадузе в Таллинне.

Delfi подготовил для вас видео самых запомнившихся моментов. Смотрите ролик!

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