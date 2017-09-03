ВИДЕО: Эстонский пиратский остров посетило рекордное число туристов

Остров Мохни расположен у северного побережья Эстонии. Его площадь всего 62,5 га, длина 2,3 километра, ширина — 250 метров. В этом году здесь побывало рекордное число туристов. Что притягивает людей на остров Мохни — выясняли корреспонденты Maaleht.

Здесь особенная природа. На этом острове не замечаешь, как летит время. Смотритель острова Мати Маасильд говорит, что пары часов вам точно не хватит.

Мохни называют, среди прочего, пиратским островом. В Средние века здесь жили монахи, которых якобы обуяла такая жадность, что с помощью маяков они стали во время шторма наводить проходящие мимо корабли на скалы, и весь ценный груз в результате доставался монахам.

Маасильд говорит, что в прошлом году остров посетили около 1400 человек. За нынешнее лето — уже 2700 человек, и впереди еще как минимум месяц туристического "сезона".

RMK построил на Мохни деревянную дорожку, по которой могут передвигаться теперь даже туристы на колясках.

На пустынных частях острова посетители стали собирать камни в т.н. энергетические круги. Но Маасильд иронизирует и называет их "кругами грехов" — у кого камень на душе побольше, притаскивают сюда булыжники в несколько десятков кило.

А еще на острове есть источник минеральной воды, содержание минералов в которой больше, чем в "Вярске".

Хотите побывать на Мохни, тогда нужно добраться до Вийнисту, откуда моторная лодка отвезет вас на остров.