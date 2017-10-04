ВИДЕО: Эстония изучает угрозы, которые создают затонувшие в прибрежных водах корабли

В сфере внимания 10 самых опасных для окружающей среды кораблей, затонувших в Балтийском море, пишет Eesti Päevaleht.

Финские ныряльщики недавно установили, что недалеко от острова Вайндлоо через каждые четверть часа из воды на поверхность поднимаются пятна неизвестного вещества размером с монету в два евро, а потом развеиваются волнами.

На 72-метровой глубине там покоятся останки советской подводной лодки Щ-408, большей частью погрузившейся в ил, а затонувшей во время Второй мировой войны. 22 мая 1943 года подлодка отправила свое последнее сообщение, в котором говорилось, что она подверглась атаке врагов, но прибывшие на место самолеты ее уже не нашли,

После того как ныряльщики обнаружили загрязнение, стартовало основательное исследование — изучали, откуда именно и что именно выходит.

Смотрите на видео исследование останков:

Министерство окружающей среды познакомило с рапортом, который оценивал данное судно, а также один из затонувших немецких военных кораблей, чтобы установить, какую опасность они представляют для морской среды Эстонии.

Коротко говоря, подводная лодка очень хорошо сохранилась и не представляет сейчас никакой опасности. В рапорте указывается, что не было возможности установить места утечки, а в ходе исследования на поверхности воды загрязнений уже не было.

Предположительно, на поверхность ранее могла выходить смазывающая или охлаждающая жидкость из какой-то поврежденной трубки, а такой жидкости не может быть в подводной лодке много. Таким образом, влияние на окружающую среду незначительно.

”Эстония готовится присоединиться к конвенции Nairob, которая регулирует все связанное с затонувшими судами, и поэтому государство обязано оценить находящиеся в наших водах останки судов”, — поясняет главный специалист Отдела морской среды Министерства окружающей среды Каспар Андерсон.

Другим изученным судном был затонувший немецкий военный корабль T-18, потопленный советской 2250-килограммовой бомбой в 1944 году. В результате точного попадания корабль разломился на две половины, находящиеся сейчас на глубине 96 метров.

T18 Foto: Keskkonnaministeerium

Предположительно все топливо вытекло из корабля еще в момент его крушения, но в кормовой части остались боеприпасы.

У министерства сейчас есть интерес к останкам 10 кораблей, которые, по мнению Комиссии по защите морской среды Балтийского моря, являются самыми потенциально опасными для окружающей среды.

”Это те суда, о которых известно, что они использовали в своем топливе опасные для окружающей среды вещества, а этого топлива там может быть много. Боеприпасы военных кораблей для окружающей среды опасности не представляют, так как сами не взрываются. Насколько известно, в эстонских водах химическое оружие не затапливалось. Оно является проблемой для поляков и датчан”, — сказал составивший рапорт член правления Nautic Trade OÜ Ивар Трефнер.

Благоприятно на затонувшие корабли влияет то, что они завязли в иле, который защищает металлические части от коррозии.

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