ВИДЕО: Эстонец стал жертвой вымогательства с сексуальным подтекстом в Facebook

В последнее время в Facebook участились случаи кибератак и вымогательств с сексуальным подтекстом.
В последнее время в Facebook участились случаи кибератак и вымогательств с сексуальным подтекстом.
Так, занимающийся организацией мероприятий Лейно Эйнер получил запрос на добавление в друзья от некой Елены.
После непродолжительного общения женщина спросила Лейно, нравится ли ему секс. Тот ответил, что да, после чего от Елены последовал видеозвонок.
”Сидит молодая девушка, трогает грудь, раздевается”, — рассказывает мужчина. После этого Елена присылает ему изображение, согласно которому, мужчина якобы принимал участие в видео, и начинает угрожать обнародованием материала и требовать с него 150 евро.
На свое предложение передать деньги наличными (согласно легенде девушки, она находится в Раквере) мужчина получил контактные данные финансового учреждения, в которое следует перевести деньги.
Полиция отмечает, что подобные случаи нередки и эстноноземельцам необходимо сохранять бдительность.