27.07.2018, 19:10

ВИДЕО: Эстонец стал жертвой вымогательства с сексуальным подтекстом в Facebook

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rus.delfi.ee
EST 1

В последнее время в Facebook участились случаи кибератак и вымогательств с сексуальным подтекстом.

В последнее время в Facebook участились случаи кибератак и вымогательств с сексуальным подтекстом.

Так, занимающийся организацией мероприятий Лейно Эйнер получил запрос на добавление в друзья от некой Елены.

После непродолжительного общения женщина спросила Лейно, нравится ли ему секс. Тот ответил, что да, после чего от Елены последовал видеозвонок.

”Сидит молодая девушка, трогает грудь, раздевается”, — рассказывает мужчина. После этого Елена присылает ему изображение, согласно которому, мужчина якобы принимал участие в видео, и начинает угрожать обнародованием материала и требовать с него 150 евро.

На свое предложение передать деньги наличными (согласно легенде девушки, она находится в Раквере) мужчина получил контактные данные финансового учреждения, в которое следует перевести деньги.

Полиция отмечает, что подобные случаи нередки и эстноноземельцам необходимо сохранять бдительность.

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