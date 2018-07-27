ВИДЕО: Эстонец стал жертвой вымогательства с сексуальным подтекстом в Facebook

В последнее время в Facebook участились случаи кибератак и вымогательств с сексуальным подтекстом.

В последнее время в Facebook участились случаи кибератак и вымогательств с сексуальным подтекстом.

Так, занимающийся организацией мероприятий Лейно Эйнер получил запрос на добавление в друзья от некой Елены.

После непродолжительного общения женщина спросила Лейно, нравится ли ему секс. Тот ответил, что да, после чего от Елены последовал видеозвонок.

”Сидит молодая девушка, трогает грудь, раздевается”, — рассказывает мужчина. После этого Елена присылает ему изображение, согласно которому, мужчина якобы принимал участие в видео, и начинает угрожать обнародованием материала и требовать с него 150 евро.

На свое предложение передать деньги наличными (согласно легенде девушки, она находится в Раквере) мужчина получил контактные данные финансового учреждения, в которое следует перевести деньги.

Полиция отмечает, что подобные случаи нередки и эстноноземельцам необходимо сохранять бдительность.