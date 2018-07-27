27.07.2018, 19:10

ВИДЕО: Эстонец стал жертвой вымогательства с сексуальным подтекстом в Facebook

 (12)
rus.delfi.ee
EST 3

В последнее время в Facebook участились случаи кибератак и вымогательств с сексуальным подтекстом.

В последнее время в Facebook участились случаи кибератак и вымогательств с сексуальным подтекстом.

Так, занимающийся организацией мероприятий Лейно Эйнер получил запрос на добавление в друзья от некой Елены.

После непродолжительного общения женщина спросила Лейно, нравится ли ему секс. Тот ответил, что да, после чего от Елены последовал видеозвонок.

”Сидит молодая девушка, трогает грудь, раздевается”, — рассказывает мужчина. После этого Елена присылает ему изображение, согласно которому, мужчина якобы принимал участие в видео, и начинает угрожать обнародованием материала и требовать с него 150 евро.

На свое предложение передать деньги наличными (согласно легенде девушки, она находится в Раквере) мужчина получил контактные данные финансового учреждения, в которое следует перевести деньги.

Полиция отмечает, что подобные случаи нередки и эстноноземельцам необходимо сохранять бдительность.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: ”Горбатого могила исправит”. Сколько денег было потрачено на ремонт монумента за все время

27.07.2018
Представляем вашему вниманию интерактивный график, с помощью которого можно посмотреть, сколько всего было потрачено на ремонт Монумента Победы в Освободительной войне за все годы и что именно было сделано (медленно передвигайте курсор влево).
Подробнее

“Чувствуем себя заложниками и готовы объявить голодовку”. 15 российских моряков более полугода находятся в Таллинне без зарплаты

27.07.2018
С декабря прошлого года в порту Таллинна стоят два танкера, принадлежащие турецкой компании Palmali. В общий сложности на судах находятся 15 моряков, все они граждане России.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100002
159,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100065
109,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107052002
139,50 €
83,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €

В ЭТУ СУББОТУ! Беспрецедентный эксперимент: журналист Delfi опустилась на дно помойки. Зачем?

27.07.2018
Конец июля. Самый обычный четверг. Жара — за 30! Журналист Ольга Привалова не сидит в конторе, не пишет статей, не берет интервью у звезд и политиков. С утра до вечера она правой рукой залезает в помойку ”по самое не хочу”, а левой — тащит мусорный пакет с урожаем.
Подробнее





КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Ежегодно в Эстонию переезжают сотни латышей: ”жить в стране, где людям дают жить”

27.07.2018
За год в Эстонию жить и работать приезжает несколько сотен латышей. Если по данным переписи населения семилетний давности в Эстонии насчитывалось 1762 граждан Латвии, то в прошлом году их было уже более 3000, пишет Maaleht.
Подробнее