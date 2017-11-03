ВИДЕО: Эльмар Вахер: сейчас мы анализируем, как поступить с производителем чипа ИД-карты

На прошедшей сегодня пресс-конференции генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер сказал, что если производитель чипа ИД-карты намеренно тянул полгода, чтобы сообщить эстонским учреждениям об уязвимости, то он нарушил условия договора, и сейчас проводится правовой анализ для выяснения дальнейших шагов.

Действие сертификатов ИД-карты остановят сегодня ночью в 00:00. С этого момента до полуночи воскресенья в приоритетном порядке смогут обновить сертификаты ИД-карты около 20 000 человек.

Кто конкретно эти люди, которые смогут обновить сертификаты в приоритетном порядке?

"Сюда входят люди, которым нужна ИД-карта для оказания медицинской помощи или охраны порядка или которые работают в судах. Это люди, которые используют сертификаты ИД-карты часто, то есть более ста раз в течение трех месяцев. Мы спросили у учреждений и ИТ-руководителей, кто эти целевые группы, затем получили номера их документов, на основании которых они получат приоритетную возможность обновить свои ИД-карты как дистанционно, так и в представительствах Департамента полиции и погранохраны. Вчера этих людей было в районе 35 000, к сегодняшнему дню эта цифра уменьшилась", — сказал Вахер.

"Начиная с утра понедельника другие тоже смогут обновить свои сертификаты. Мы все время следим за ходом обновления. Когда находящиеся в приоритете люди сделают обновление, мы откроем возможность и для других, то есть это может произойти и раньше утра понедельника. Сегодня мы не приглашаем в зал обслуживания тех, кто не пользуется э-услугами. Приходите, пожалуйста, те, кто пользуется", — заявил он.

"Департамент полиции и погранохраны открыл инфолинию, мы также открыли залы обслуживания в субботу и воскресенье с 10 до 15 часов. В части представительств в Таллинне, Тарту и Пярну нам на помощь придет Elisa, чтобы оформить на месте mobiil-ID", — добавил Вахер.

На вопрос, как относятся к тому, что крупные предприятия с таким же чипом узнали об ошибке на полгода раньше нас, и является ли это нарушением договора со стороны производителя чипов Gemalto, Вахер ответил, что несомненно. "Сегодня правовой анализ этого проводится. Сейчас наша главная цель предложить людям безопасные э-услуги и тогда начать более точное выяснение, как мы поступим со своим договорным партнером Gemalto. Назначение штрафа уточним в будущем, но я дам уверенность, что договор у нас сильный, привлечены наши юристы и мы настроены оптимистично", — подчеркнул он.