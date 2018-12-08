ВИДЕО| Экзамены по эстонскому на гражданство и категорию не так страшны. Убедитесь в этом вместе с теми, кто их успешно сдал!

Говорит Пильви Альп, главный специалист по уровневым экзаменам ЦУ Innove: ”Цель этих видеоклипов состоит в том, чтобы приободрить людей в их желании прийти на экзамены на знание эстонского языка на категорию и получение гражданства, а также ознакомить их с порядком проведения экзамена. С помощью этих видео можно также получить представление о том, кому какой уровень владения эстонским языком необходим. Исходя из этого и были выбраны герои для роликов — примеры о представителях профессий, от которых требуют соответствующий уровень знания языка.

Ежегодно на экзамены по эстонскому языку на категорию регистрируется порядка 6000 человек. Например, категории А2 и В1 успешно получают свыше 60% претендентов. Но вызывает беспокойство, что велико число тех, кто пропускает экзамен — почти каждый пятый из тех, кто зарегистрировася, в итоге не приходит. Надеемся, что эти видео вселят в людей смелость и уверенность сдавать экзамен и также помогут решить, какую категорию выбрать”.

Более подробную информацию об экзаменах на категории владения эстонским языком на получение гражданства ЭР можно найти на странице ЦУ Innove в интернете.

Героями клипов стали:

- Известный украинский музыкант, солист фолк-группы "Свята Ватра" Руслан Трочинский, который женился на эстонке.