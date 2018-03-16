ВИДЕО: Эксперты в студии DELFI: Путин — гений, но нынешние выборы напоминают цирк

18 марта в России состоится главное событие в политической жизни страны — выборы президента РФ. Мы пригласили в нашу студию экспертов, чтобы обсудить с ними феномен длительного пребывания во власти нынешнего главы российского государства Владимира Путина, вспомнить некоторые темные страницы его прошлого, а также попробовать заглянуть в будущее нашего восточного соседа. Наши гости сегодня — политолог Пеэтер Тайм и научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Калев Стоическу.