16.03.2018, 12:30

ВИДЕО: Эксперты в студии DELFI: Путин — гений, но нынешние выборы напоминают цирк

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Дмитрий Кукушкин
Главный редактор
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Мадис Каллас
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18 марта в России состоится главное событие в политической жизни страны — выборы президента РФ. Мы пригласили в нашу студию экспертов, чтобы обсудить с ними феномен длительного пребывания во власти нынешнего главы российского государства Владимира Путина, вспомнить некоторые темные страницы его прошлого, а также попробовать заглянуть в будущее нашего восточного соседа. Наши гости сегодня — политолог Пеэтер Тайм и научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Калев Стоическу.

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