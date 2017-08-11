ВИДЕО-ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI: Поможет ли фоторобот в поимке преступника?

Кто не видел хотя бы один фильм, где злоумышленника задерживают благодаря составленного на основании описания очевидца фоторобота? В полицейском участке Хьюстона в штате Техас работает художник, на основании фотографий которого поймали более тысячи преступников. Редакция Delfi выяснила, смогут ли новые способы опознания заменить старые.

С помощью эстонской полиции мы попытались создать фоторобот известного эстонца. Результаты смотрите в видео!