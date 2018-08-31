31.08.2018, 20:04

ВИДЕО | Экс-директор библиотеки ТУ: меня несправедливо уволили из-за жалобы подчиненного, доказательств не предоставили

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rus.delfi.ee
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Тартуский университет (ТУ) со дня уволил директора университетской библиотеки Мартина Халлика, назвав причиной утрату доверия из-за недостойного поведения. Халлик сделал заявление, что его уволили несправедливо, не назвав точных причин.

Халлик утверждает, что приведенные университетом аргументы его увольнения были размытые, доказательств ему тоже не предоставили. Кроме того, ему не позволили себя защитить.

Он добавил, что его уволили на основе жалобы одного из подчиненных. Экс-директор заверил, что никогда не применял насилие или силу и не злоупотреблял своей должностной позицией. Также его увольнение не связано с нарушением ПДД или финансовой деятельностью.

Халлик намерен с помощью адвоката добиться от университета точных объяснений его увольнению.

Тартуский университет ранее сообщил, что причина — недостойное поведение, но ТУ не может подробнее прокомментировать, в чем состояло недостойное поведение Халлика. Есть сведения, что с инцидентом якобы связана третья сторона. Могла ли идти речь о домогательстве, ТУ не подтвердил.

Халлик также является членом фракции Социал-демократической партии Тартуского горсобрания. Известно, что он уходит и оттуда.

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