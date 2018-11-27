ВИДЕО: EKRE остался с длинным носом! Полиция не нашла оснований для возбуждения дела на Индрека Таранда(17)
По словам полиции, Индрек Таранд не пытался помешать прошедшей вчера демонстрации, а оснований для возбуждения дела нет.
По словам полиции, Индрек Таранд не пытался помешать прошедшей вчера демонстрации, а оснований для возбуждения дела нет.
Вчера EKRE написала заявление в полицию и просила возбудить в отношении Таранда дело по 158-й статье Пенитенциарного кодекса, поскольку он препятствовал проведению законно организованного публичного собрания и сломал принадлежащий организаторам микрофон.
Полиция оценила представленные в заявлении обстоятельства. ”У Индрека Таранда не было цели помешать собранию, он, скорее, стал участником собрания благодаря своему высказыванию. Так как микрофон вырвали у него из руки, нельзя обвинить Таранда в порче имущества”.
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