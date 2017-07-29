ВИДЕО: Эдгар Сависаар сообщил о создании своего избирательного союза

Экс-лидер Центристской партии Эдгар Сависаар сообщил сегодня о создании собственного избирательного союза.

"Я вернулся. На самом деле я никуда и не уходил. Просто некоторые люди хотели раньше времени списать меня со счетов. Но я объединял людей как в Центристской партии, так и за ее пределами, и буду объединять и далее", — сказал Сависаар в видеообращении.

”Люди верят мне и я верю им. Воздух станет чище, а люди счастливее, как в Таллинне, так и во всей Эстонии”, — заявил он.

В тот момент, когда Сависаар говорит, что его команда — это верный выбор, в кадре появляются Ольга Иванова и Яна Тоом.