ВИДЕО: Дружба с союзниками, насилие и устаревшие мечты. Речь Кальюлайд глазами политиков

Речь президента Эстонии Керсти Кальюлайд по случаю 99-й годовщины Эстонской Республики вызвала много разговоров. Неоторые политки поделились с Delfi тем, что запомнилось им больше всего.

Кадри Симсон: ”То, что мечты, которые были у нас 25 лет назад, не достаточны для нынешнего поколения и что мы должны идти дальше”.

Эйки Нестор: ”Самая главная часть речи была недологой, но самой важной. То, что безопасность Эстонии, наша жизнь и независимость базируются на нашей дружбе и сотрудничестве с союзниками”.

Яак Аавиксоо: ”Самая большая неожиданность — жесткая, но обоснованная тема насилия”.

Юри Ратас: ”Домашнее насилие и борьба с ним. Наша сила, наша инновативность, а также аспект нашей безопасности и присутсвие наших союзников”.

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