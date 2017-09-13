13.09.2017, 11:30

ВИДЕО: "Дорожный извращенец“ преследует сотрудниц фирмы: одну уже год "провожает" на работу и с работы

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rus.delfi.ee
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ВИДЕО: "Дорожный извращенец“ преследует сотрудниц фирмы: одну уже год "провожает" на работу и с работы
IGA PÄEV KOHAL: Heidi töökoha turvameeskond on korduvalt Leoga rääkinud, kuid Leo ütleb, et tal on õigus bensiinijaamas olla ja keegi teda sealt ära ajada ei tohi.Kollaaž

”Серийный преследователь” Лео говорит, что не делает ничего плохого, а вот его жертвы придерживаются иного мнения, пишет Eesti Ekspress.

07:45 утра. Живущая недалеко от Таллинна Хейди садится в машину и начинает свой путь в столицу. Через некоторое время она замечает уже знакомый ей автомобиль, который в очередной раз ”эскортирует” ее до офиса. И так изо дня в день. За рулем — мужчина по имени Лео. Доезжая до пункта назначения, он паркуется, провожает заходящую внутрь Хейди взглядом, ждет несколько минут и уезжает. Для того, чтобы вечером вернуться.

В 15:45 Лео приезжает на находящуюся напротив работы Хейди автозаправку, которая тоже принадлежит Alexela. Мужчина моет на своем автомобиле стекла, покупает кофе и делает круг, возвращаясь на то место, где был утром. В 16:30 рабочий день Хейди заканчивается, она выходит из здания и садится в свою машину. Женщина знает, что преследователь приезжает каждый день и что по нему можно было бы, наверное, даже сверять часы. Она выезжает с парковки, и ”дорожный извращенец” тут же пристраивается ”в хвосте”.

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Лео 46 лет. Он высокого роста, с темными волосами, носит очки, лайкает в Facebook фото красивых девушек, обручальных колец и рекламу романтического отдыха. В августе у него был день рождения. Друзей в соцсетях немного. В свободное от преследования Хейди время мужчина предлагает услуги в качестве таксиста через Taxify.

В порядке эксперимента журналист издания целую неделю следовал по утрам за Хейди на своей машине. Лео все эти дни был в одной и той же одежде: синей рубашке и темных брюках. Еще месяц назад Хейди вместе со службой безопасности предприятия подала заявление в полицию, но еще на прошлой неделе воз был и ныне там.

Журналисту удалось поговорить с Лео. Преследователь говорит, что не считает, что пугает Хейди, заверяет, что его не надо бояться и что он не причинит ей вреда, хотя и признает, что ранее уже имел проблемы с законом из-за подобного поведения. Он уже год следит за ней, чтобы познакомиться.

К данному моменту в полиции Хейди посоветовали избегать общения с преследователем, не обращаться к нему, не давая возможности начать общение и вступить в контакт. По данным издания, по данному факту возбуждено уголовное дело и идут процессуальные действия. Полиция отмечает, что такие случаи для них в новинку и, поскольку судебная практика еще не сформировалась, то до того, как выдвинуть кому-то подозрение, необходимо собрать достаточное количество улик.

Примечательно, что Хейди — не единственная жертва Лео и что по какой-то причине его привлекают женщины, работающие именно в этой фирме. Первый случай, о котором известно, произошел в 2013 году.

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