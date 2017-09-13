ВИДЕО: "Дорожный извращенец“ преследует сотрудниц фирмы: одну уже год "провожает" на работу и с работы

”Серийный преследователь” Лео говорит, что не делает ничего плохого, а вот его жертвы придерживаются иного мнения, пишет Eesti Ekspress.

07:45 утра. Живущая недалеко от Таллинна Хейди садится в машину и начинает свой путь в столицу. Через некоторое время она замечает уже знакомый ей автомобиль, который в очередной раз ”эскортирует” ее до офиса. И так изо дня в день. За рулем — мужчина по имени Лео. Доезжая до пункта назначения, он паркуется, провожает заходящую внутрь Хейди взглядом, ждет несколько минут и уезжает. Для того, чтобы вечером вернуться.

В 15:45 Лео приезжает на находящуюся напротив работы Хейди автозаправку, которая тоже принадлежит Alexela. Мужчина моет на своем автомобиле стекла, покупает кофе и делает круг, возвращаясь на то место, где был утром. В 16:30 рабочий день Хейди заканчивается, она выходит из здания и садится в свою машину. Женщина знает, что преследователь приезжает каждый день и что по нему можно было бы, наверное, даже сверять часы. Она выезжает с парковки, и ”дорожный извращенец” тут же пристраивается ”в хвосте”.

Хейди боится Лео. Она никогда с ним не разговаривала и не знает, кто он.

Лео 46 лет. Он высокого роста, с темными волосами, носит очки, лайкает в Facebook фото красивых девушек, обручальных колец и рекламу романтического отдыха. В августе у него был день рождения. Друзей в соцсетях немного. В свободное от преследования Хейди время мужчина предлагает услуги в качестве таксиста через Taxify.

В порядке эксперимента журналист издания целую неделю следовал по утрам за Хейди на своей машине. Лео все эти дни был в одной и той же одежде: синей рубашке и темных брюках. Еще месяц назад Хейди вместе со службой безопасности предприятия подала заявление в полицию, но еще на прошлой неделе воз был и ныне там.

Журналисту удалось поговорить с Лео. Преследователь говорит, что не считает, что пугает Хейди, заверяет, что его не надо бояться и что он не причинит ей вреда, хотя и признает, что ранее уже имел проблемы с законом из-за подобного поведения. Он уже год следит за ней, чтобы познакомиться.

К данному моменту в полиции Хейди посоветовали избегать общения с преследователем, не обращаться к нему, не давая возможности начать общение и вступить в контакт. По данным издания, по данному факту возбуждено уголовное дело и идут процессуальные действия. Полиция отмечает, что такие случаи для них в новинку и, поскольку судебная практика еще не сформировалась, то до того, как выдвинуть кому-то подозрение, необходимо собрать достаточное количество улик.

Примечательно, что Хейди — не единственная жертва Лео и что по какой-то причине его привлекают женщины, работающие именно в этой фирме. Первый случай, о котором известно, произошел в 2013 году.