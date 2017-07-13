ВИДЕО: Документальный фильм о "лесных братьях", возмутивший российских чиновников

В официальном аккаунте НАТО в Twitter появился видеоролик об участниках движения национального сопротивления ("лесные братья"), которые называются борцами с "советскими оккупантами".

Видео предваряет такая аннотация: "После Второй мировой войны партизаны со всей Балтии исчезли в лесах, чтобы вести самую кровопролитную партизанскую войну в Европе против оккупирующих советских войск".

Фильм смонтирован из кадров видеохроники, воспоминаний очевидцев, воссозданых боев в лесу, а также показаны бойцы современной литовской армии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась видеороликом НАТО о "лесных братьях". В комментарии на своей странице в Facebook она призвала пресечь попытки НАТО извратить историю.

"Лесными братьями" (латыш. mežabrāļi, лит. miško broliai, эст. metsavennad) неофициально называют вооруженные формирования, действовавшие в 1940–1950-х годах на территории Эстонии, Латвии и Литвы. Эти соединения выступали против советской власти и за восстановление государственной независимости этих республик, утраченной в 1940 году после присоединения Прибалтики к СССР. Наибольший размах это движение приобрело в Литве в 1944-1947 годах.

В январе 1946 года по всей Балтии действовали 419 националистических антисоветских групп общей численностью около 31 тысячи 300 человек. Наибольшее количество их было в Литве — 300 групп общей численностью около 30 тысяч человек. В Латвии — 64 группы общей численностью около 20 тысяч человек, в Эстонии — 55 групп численностью около 15 тысяч человек.