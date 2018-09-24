ВИДЕО | Для чего парусники "Седов" и "Мир" заходили в Таллинн? Рассказывают капитаны легендарного барка

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Визит знаменитых парусных кораблей "Мир" и "Седов" в таллиннский порт стал на минувших выходных заметным событием в жизни эстонской столицы. За неполных три дня корабли посетили тысячи человек, многие из которых впрвые смогли соприкоснуться с одной из наиболее романтических сторон морской жизни. Телережиссер Олег Беседин побывал на борту барка "Седов" и записал интервью с капитанами судна, рассказавшими о целях визита и том, чем занимались курсанты российских морских училищ в Таллинне.