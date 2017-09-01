ВИДЕО DELFI: Жизнь рядом с пунктом обмена шприцев. Два разных взгляда

Пункт обмена шприцев на Ситси, который откроется совсем скоро, вызвал волну протестов. Местные жители боятся, что район станет криминальным. На улице Ластекоду такого рода учреждение уже работает некоторое время. Мы спросили у двух местных жительниц, чьи мнения кардинально противоположны, каково это — жить близ такого центра.

”На Тоомпеа! Где рийгикогусцы живут!” — взмахнула руками женщина, настроенная отрицательно. ”Неделю назад я видела тут танцующего наркомана. Посмотрите, тут — детский сад. Месяц назад у входа в подъезд на земле я видела валяющиеся шприцы”.

”Не видела, никто не беспокоил. Двор всегда был спокойный и чистый. Если работники сферы здравоохранения считают, что он этого есть польза, то с ними надо согласиться и помочь тем, кто пошел такой скользкой дорожкой”, — поделилась своими наблюдениями и мнением другая жительница этого района.