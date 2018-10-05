05.10.2018, 16:05
ВИДЕО DELFI│ “Жить в стране и не знать языка — несерьезно”. Кузнецы из Украины рассказали, почему всей семьей переехали в Эстонию
Роман Старапопов
репортер, монтаж
Олександр и Олег Гижа — уроженцы Винницы. В Эстонию они переехали по работе. Они работают в таллиннской кузнице AES Triplex.
В интервью Delfi отец и сын рассказали, что в качестве предложения переехать по работе поступали предложения в том числе из Германии и Польши, но они выбрали Эстонию.
Владелица кузницы Лариса Козырева говорит, что таких специалистов в Эстонии нет. Зарплата у таких специалистов сильно разнится со средней по Эстонии, не говоря о “минималке”.