ВИДЕО DELFI│ “Жить в стране и не знать языка — несерьезно”. Кузнецы из Украины рассказали, почему всей семьей переехали в Эстонию

В интервью Delfi отец и сын рассказали, что в качестве предложения переехать по работе поступали предложения в том числе из Германии и Польши, но они выбрали Эстонию.

Владелица кузницы Лариса Козырева говорит, что таких специалистов в Эстонии нет. Зарплата у таких специалистов сильно разнится со средней по Эстонии, не говоря о “минималке”.