ВИДЕО DELFI | Женщина-солдат британской армии: я родом из Эстонии и очень часто говорю на русском языке

Вчера, в День восстановления независимости, на территории телебашни прошел День семьи. Публике были представлены снаряжения и транспортные средства Кайтселийта, Сил обороны, полиции и Спасательного департамента. На Дне семьи присутствовала и служащая британской армии Лана Линк.

“Я очень часто говорю на русском языке”, — признается Линк. “Нас там очень много из Литвы, Латвии. И все мы находим общий язык — говорим на русском. Если я начну говорить по-эстонски, а они по-латышски и литовски, то мы друг друга не поймем”, — поясняет капрал.

Линк говорит, что раньше работала в полиции. И по прибытию на какое-нибудь происшествие выяснялось, что участники — русскоговорящие. “И ты стоишь и слушаешь. А они не ожидают, что британский полицейский или солдат будет говорить на русском”, — замечает Линк.

“Здесь я тоже слушаю, когда мы в казарме в Тапа находимся. И по-эстонски, и по-русски. Если что-то скажут, что я им быстренько расскажу на русском, что думаю”, — с иронией рассказывает Линк.

Ну а что касается будней в армии и полиции, то Линк признает, что порой приходится и подраться, и побегать за кем-то, порой и прибегнуть к применению дубинки и наручников.