ВИДЕО DELFI: Заместитель адвоката Сависаара и Центристской партии ”сбежала” от журналистов

На прошедшем сегодня в Харьюском уездном суде предварительном заседании по делу Эдгара Сависаара защитника бывшего мэра Таллинна и партии — присяжного адвоката Оливера Няэса — заменяла его коллега Гретта Олтьер-Тимберг.

Ни до, ни после продолжавшегося более полутора часов заседания Олтьер-Тимбрег не захотела общаться с журналистами, посоветовав обратиться к Оливеру Няэсу. Находящий в отпуске Няэс сказал Delfi и Eesti Päevaleht, что все комментарии даст именно Олтьер-Тимберг. ”Очень мило с его стороны”, — сказала на это его заместитель.