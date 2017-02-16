16.02.2017, 12:52

ВИДЕО DELFI: Заместитель адвоката Сависаара и Центристской партии ”сбежала” от журналистов

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rus.delfi.ee
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На прошедшем сегодня в Харьюском уездном суде предварительном заседании по делу Эдгара Сависаара защитника бывшего мэра Таллинна и партии — присяжного адвоката Оливера Няэса — заменяла его коллега Гретта Олтьер-Тимберг.

Ни до, ни после продолжавшегося более полутора часов заседания Олтьер-Тимбрег не захотела общаться с журналистами, посоветовав обратиться к Оливеру Няэсу. Находящий в отпуске Няэс сказал Delfi и Eesti Päevaleht, что все комментарии даст именно Олтьер-Тимберг. ”Очень мило с его стороны”, — сказала на это его заместитель.

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