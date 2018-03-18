ВИДЕО DELFI: За Путина или Грудинина? Избиратели в Таллинне сделали свой выбор

Сегодня, 18 марта, в Таллинне проживающие в Эстонии россияне голосуют на выборах президента РФ. Корреспонденты Delfi пообщались с избирателями и поинтересовались, за кого они голосовали.
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Сегодня, 18 марта, в Таллинне проживающие в Эстонии россияне голосуют на выборах президента РФ. Корреспонденты Delfi пообщались с избирателями и поинтересовались, за кого они голосовали.
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