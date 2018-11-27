ВИДЕО DELFI: Юри Ратас рассказал, кто поедет в Марракеш, чтобы поддержать миграционный пакт ООН(1)
Сегодня утром премьер-министр Юри Ратас ходил к Керсти Кальюлайд, чтобы обсудить миграционный пакт ООН и накалившуюся атмосферу на Украине.
Сегодня утром премьер-министр Юри Ратас ходил к Керсти Кальюлайд, чтобы обсудить миграционный пакт ООН и накалившуюся атмосферу на Украине.
После встречи Ратас сказал, что на вчерашнем заседании Рийгикогу одобрил заявление о рамочном Глобальном соглашении ООН по миграции. Также государство решило, что не будет поддерживать миграционные квоты, многочисленную иммиграцию и нелегальную миграцию.
То, кто поедет в Марракеш, чтобы от лица Эстонии выразить поддержку миграционному пакту ООН, решит министерство иностранных дел. По словам Ратаса, президент туда не поедет.
Также президент и премьер-министр говорили о нападении России на украинские корабли в Керчи. По словам Ратаса, Эстония полностью поддерживает территориальную целостность Украины и сделает со своей стороны все, чтобы взять ситуацию под контроль.
Järelravi kliiniku juhataja
PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA
Tähtaeg: 10.12.2018
Logistik-klienditeenindaja
TAMMISTE PERSONALIBÜROO OÜ
Tähtaeg: 29.11.2018
Tarkvara- ja süsteemiarendajad/ süsteemianalüütik-…
EUROFINS SCIENTIFIC ...
Tähtaeg: 05.12.2018
Turundus- ja kommunikatsioonijuht
TEADUSKESKUS AHHAA SA
Tähtaeg: 28.11.2018
Automaatikainsener
HORIZON TSELLULOOSI JA PABERI AS
Tähtaeg: 05.12.2018
Kliima- ja energiaprogrammi juht
STOCKHOLMI KESKKONNAINSTITUUDI ...
Tähtaeg: 27.11.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.