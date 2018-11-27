27.11.2018, 13:00

ВИДЕО DELFI: Юри Ратас рассказал, кто поедет в Марракеш, чтобы поддержать миграционный пакт ООН

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rus.delfi.ee
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Сегодня утром премьер-министр Юри Ратас ходил к Керсти Кальюлайд, чтобы обсудить миграционный пакт ООН и накалившуюся атмосферу на Украине.

После встречи Ратас сказал, что на вчерашнем заседании Рийгикогу одобрил заявление о рамочном Глобальном соглашении ООН по миграции. Также государство решило, что не будет поддерживать миграционные квоты, многочисленную иммиграцию и нелегальную миграцию.

То, кто поедет в Марракеш, чтобы от лица Эстонии выразить поддержку миграционному пакту ООН, решит министерство иностранных дел. По словам Ратаса, президент туда не поедет.

Также президент и премьер-министр говорили о нападении России на украинские корабли в Керчи. По словам Ратаса, Эстония полностью поддерживает территориальную целостность Украины и сделает со своей стороны все, чтобы взять ситуацию под контроль.

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