ВИДЕО DELFI: Юри Ратас рассказал, кто поедет в Марракеш, чтобы поддержать миграционный пакт ООН

После встречи Ратас сказал, что на вчерашнем заседании Рийгикогу одобрил заявление о рамочном Глобальном соглашении ООН по миграции. Также государство решило, что не будет поддерживать миграционные квоты, многочисленную иммиграцию и нелегальную миграцию.

То, кто поедет в Марракеш, чтобы от лица Эстонии выразить поддержку миграционному пакту ООН, решит министерство иностранных дел. По словам Ратаса, президент туда не поедет.

Также президент и премьер-министр говорили о нападении России на украинские корабли в Керчи. По словам Ратаса, Эстония полностью поддерживает территориальную целостность Украины и сделает со своей стороны все, чтобы взять ситуацию под контроль.