19.01.2018, 15:05

ВИДЕО DELFI: Юхан Партс считает, что акцизная политика провалилась

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rus.delfi.ee
EST

Сегодня Юхан Партс представил Рийгикогу обзор деятельности Европейской контрольной палаты за 2017 год. Партс также прокомментировал Delfi повестку дня в эстонской политике.

По слова Партса, нынешняя акцизная политика провалилась.

"Мы не настолько уж богаче Латвии, акцизная политика провалилась и ее нужно повернуть вспять”, — считает он.

Он добавил, что если нынешнюю акцизную политику начало правительство Таави Рыйваса, то новая коалиция зашла в этом плане слишком далеко.

"Алкоголь и должен быть дороже, но мы не можем отдать свой доход соседним странам. В легких вещах мы не можем проигрывать соседям”, — объяснил Партс.

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