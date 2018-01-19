ВИДЕО DELFI: Юхан Партс считает, что акцизная политика провалилась

Сегодня Юхан Партс представил Рийгикогу обзор деятельности Европейской контрольной палаты за 2017 год. Партс также прокомментировал Delfi повестку дня в эстонской политике.

По слова Партса, нынешняя акцизная политика провалилась.

"Мы не настолько уж богаче Латвии, акцизная политика провалилась и ее нужно повернуть вспять”, — считает он.

Он добавил, что если нынешнюю акцизную политику начало правительство Таави Рыйваса, то новая коалиция зашла в этом плане слишком далеко.

"Алкоголь и должен быть дороже, но мы не можем отдать свой доход соседним странам. В легких вещах мы не можем проигрывать соседям”, — объяснил Партс.