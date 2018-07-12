12.07.2018, 18:50

ВИДЕО DELFI: Янек Мягги о родах у обочины: такое происходит в Эстонии постоянно. В прошлом году было 15 подобных случаев

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rus.delfi.ee
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По словам министра государственного управления Янека Мягги, роды на обочине — неизбежность и в прошлом году таких случаев было 15.

”Две недели назад мой хороший друг Андрес принял роды дома. Это случилось в Таллинне. Жена попросила его вызвать скорую, но за это время ребенок уже родился. Скорой не оставалось ничего, кроме как констатировать факт рождения ребенка. Такое случается в Эстонии каждый год. В прошлом году было 15 таких случаев”, — сказал Мягги Delfi.

”Если рассуждать с точки зрения региональной политики, то равномерное распределение всех услуг по всем уголкам страны невозможно. Но возможно сделать так, чтобы во всех уголках эти проблемы были решены”, — продолжил министр. Он подчеркнул, что услуги по родовспоможению в Эстонии доступны и узаконены также домашние роды, так что очень много детей появляются на свет дома.

Комментируя недавний случай, когда работник скорой опубликовал в соцсетях фото не успевшей доехать до роддома женщины, Мягги сказал, что свои действия следует сопоставлять с должностью. ”В каждом учреждении свои правила и их следует уважать”, — заявил министр.

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