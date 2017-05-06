ВИДЕО DELFI: "Все отлично! Горы мусора". Участники акции "Сделаем!" поделились впечатлениями от субботника

В субботу, 6 мая, по всей Эстонии проходит акция ”Сделаем!”. В этом году в ней принимают участие десятки тысяч людей, желающих жить в более чистой и красивой стране.

Мы поинтересовались у участников субботника, проходившего на коплиских линиях, почему они решили провести свой выходной именно так, и понравилось ли им мероприятие.

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По словам члена правления Фонда природы Эстонии, руководителя Дня полезных дел ”Сделаем!” Тармо Тюйра, в этом году интерес ко Дню полезных дел больше обычного. ”В нашей системе никогда еще не было зарегистрировано столько толок, как на вечер вчерашнего дня, поэтому сегодняшний день будет по-настоящему масштабным!”, — сказал Тюйр. — ”Команда Дня полезных дел призывает к участию всех, в том числе и тех, кто проснулся совсем недавно — толок хватит на всех, приходите и забирайте свою порцию радости и хорошего настроения!”.

Главная тема Дня полезных дел ”Сделаем!” — ”Будь готов!”. Будь готов к празднованию 100-летия Эстонской Республики, а также стихийным бедствиям и природным несчастьям, вызванными климатическими изменениями. Команда ”Сделаем!” предлагает в этом году обратить внимание на благоустройство площадок для флагов и своими руками соорудить флагшток, чтобы повесить на нем флаг страны. В сотрудничестве с Департаментом спасения проходит выявление рисков и опасностей, поджидающих в родном крае, чтобы все мы могли лучше подготовитьcя к неожиданным ситуациям по вине природы.

Те зарегистрированные на сайте участники толок, которые уже распечатали себе паспорт участника — знак признательности им за их вклад в общее дело — могут воспользоваться в День полезных дел специальными предложениями партнеров. Например, владельцы паспортов ”Сделаем!” до 7 мая могут ездить на поездах Elron и автобусах Simple Express за полцены. Подробнее о паспорте участника читайте по адресу http://www.teemeara.ee/uchastniku/pasport-uchastnika. Касса по безработице оплачивает находящимся на учете и зарегистрированным на сайте ”Сделаем!” безработным проезд до толоки и обратно.

Всех, кто примет участие в Дне полезных дел, просят поделиться своими впечатлениями по адресу http://www.teemeara.ee/vashi-istorii . Фотографии можно размещать в группе ”Сделаем!” в Facebook (#teemeära2017) или прислать их по адресу info@teemeara.ee (допишите название и место толоки). Видео со Дня полезных дел рекомендуется размещать на портале Youtube (www.youtube.com/) с пометкой ”Teeme Ära 2017”. Обратную связь участников организаторы просят оставлять по адресу http://www.teemeara.ee/organizatoru/obratnaya-svyaz-1

День полезных дел ”Сделаем!” традиционно проходит в первую субботу мая, и каждый человек или группа людей, община, сами решают, что важного предпринять в этот день. В 2016 году в Эстонии было организовано 1986 толок, в которых приняли участие 44 372 человека, или 3,4% населения страны.

Организаторы Дня полезных дел: Фонд природы Эстонии, Движение деревень Эстонии ”Родной край”, а также сформированная ими сеть партнеров. Партнеры мероприятия: фонд Целевой капитал гражданского общества, Департамент спасения, Фабрика флагов, Tamrex, Vizeum, Оргкомитет XII молодежного праздника песни и танца, Itella SmartPOST, Nordic Hotel Forum и др.

Стартовые пакеты помогли наполнить: Tamrex, фонд ”Целевой капитал гражданского общества”, Департамент спасения, Фабрика флагов, Госканцелярия, Maiasmokk, National Geographic Eesti, Ecoprint и Bauhof. Стартовые пакеты организаторам толок доставит Itella SmartPOST. Находящийся в стартовом пакете мачтовый вымпел с логотипом ЭР100 является подарком на сотый день рождения Эстонской Республики.

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