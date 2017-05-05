ВИДЕО DELFI: Валентина "Субарик": у меня нарушений ПДД вообще нет!

Пенсионерку из Ласнамяэ Валентину Терехову пользователи интернета окрестили Субариком. В специально созданной группе на Facebook пользователи выкладывают фото и видео нарушений Валентины. В самом начале интервью Валентина признает, что у нее много нарушений ПДД, в конце же заявляет, что у нее их вообще нет.

Гроза столичных дорог рассказала про недавнюю аварию в Ласнамяэ, на улице Кивила. Валентина уверяет, что виновник этого ДТП не она, а женщина, которая ехала позади на BMW.

"Я поворачивала налево, и в меня врезалась машина — BMW, — вспоминает Валентина. — Естественно, я не виновата, потому что она мне разбила бампер — тетка сзади". Со слов Валентины, женщина дала ей 50 евро и уехала. "Но ведь всюду написали, что была полиция, что не могли разобраться, кто прав, а кто виноват. Откуда это взято?" — недоумевает женщина.

О том, что на место той аварии был вызван полицейский патруль, писал и портал Delfi. Такая информация поступает от Департамента полиции и погранохраны.

Через какое-то время у Валентины зазвонил телефон.

"Руди, айм не в май хауз. Руди. Руди. Руди. Плиз, колл ми афтер ван хаур", — просит женщина по телефону. Забавно, примерно такой же телефонный разговор с Руди у Валентины состоялся несколькими днями ранее во время интервью с Õhtuleht. Однако тогда женщина пояснила, что Руди — это знакомая из Америки. Корреспонденту Delfi Валентина сказала, что Руди — это американский генерал, поклонник.

Что касается манеры вождения, то Валентина уверена, что она хорошо водит машину. "Я езжу нормально, понимаете, нормально. У меня эти происшествия — такая мелочевка — довольно много. Просто невезуха", — называет причину всех бед Валентина.

"И при чем тут манера езды и нарушения? У меня нарушений правил дорожного движения вообще нет!" — уверяет Валентина "Субарик".