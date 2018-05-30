30.05.2018, 23:32

ВИДЕО DELFI: В сердце Таллинна молодежь под советскими флагами скандировала: ”Сталин! Сталин! Сталин!”

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rus.delfi.ee
EST 10

Сегодня начались Дни Старого Таллинна. Вечером на Ратушной площади состоялось праздничное мероприятие — на цене показали постановку, в которой использовали красные флаги. Выступающие на сцене скандировали: ”Сталин! Сталин! Сталин!”

Старейшина Кесклинн Владимир Свет пояснил, что это часть постановки по случаю открытия Дней Старого города, которая показывает историю Эстонии последних ста лет.

”Ее кульминацией становится независимость Эстонской Республики, — прокомментировал Свет Delfi. — В центре постановки простой человек, который попадает в водоворот истории”.

Председатель реформистской фракции в Таллиннском горсобрании Кристен Михал ранее поделился в соцмедиа видео, которое было записано днем ранее во время репетиции этой постановки.

Кака пояснил Свет, данный отрезок постановки вырван из контекста и не восхваляет советский режим. ”Центральной идеей представления является независимость Эстонии, и искать в нем другие значения не имеет смысла”, — заверил Свет.

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