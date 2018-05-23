23.05.2018, 16:53

ВИДЕО DELFI: В Эстонии вступают в силу три закона о безопасности в сети. Что изменится?

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Роман Старапопов
Роман Старапопов
EST 5

25 мая в Эстонии вступают в силу поправки к Закону о защите личных данных. 9 мая Рийгикогу принял Закон о кибербезопасности. Эксперт по кибербезопасности Анто Вельдре рассказал, что изменится и как это повлияет на жителей Эстонии. В скором времени в Эстонии вступят в силу поправки в закон о безопасности в сети. Они коснутся граждан других стран.

Возможно, многие уже заметили, что банки, интернет-магазины и прочие учреждения стали рассылать на электронные адреса пользователей письма с просьбой обновить свои личные данные, а также согласиться с новыми изменениями в политике конфиденциальности.

По словам эксперта по кибербезопасности Анто Вельдре, все предприятия должны получить от пользователей согласие на обработку их личных данных. 9 мая Рийгикогу принял Закон о кибербезопасности. ”Евросоюз понял, что если в интернете не будет определенных правил, то будут взломы и атаки. Каждое предприятие в сети должно обезопасить свой сайт, чтобы не было подобных инцидентов”, — говорит Вельдре. Для этих целей предприятия должны будут назначить ответственных людей.

Третий закон, который вступит в силу в скором времени, касается граждан других стран. Изменения связаны с аутентификацией на эстонских сайтах.

22 мая в Таллинне состоялся II Таллиннский бизнес-форум ”Будущее уже сегодня”. Одним из спикеров был Анто Вельдре который рассказал, как предотвратить утечку конфиденциальной информации и о новом Законе о кибербезопасности.

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