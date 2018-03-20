20.03.2018, 10:03

ВИДЕО DELFI: Утром во многих районах Таллинна образовались большие пробки

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rus.delfi.ee
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Сегодня утром во многих районах Таллинна возникли большие пробки. По оценке полиции, причиной стала скользкая дорога.

Обледенение на дорогах образовалось из-за минусовой температуры.

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