ВИДЕО DELFI: Учителя и курсы в прошлом? Запущено бесплатное приложения для изучения эстонского

Фонд интеграции представил сегодня, 5 марта, разработанную в Эстонии инновационную учебную программу по иностранным языкам Speakly, предоставляющую возможность людям, для которых эстонский язык не является родным, бесплатно осваивать его с помощью данного приложения.
Данная учебная программа по эстонскому языку с сегодняшнего дня бесплатна. С помощью Speakly можно учить эстонский язык на базе русского, английского, немецкого и французского языков.
Означает ли это, что при помощи этой программы можно выучить эстонский без учителя? Смотрите репортаж Delfi. На этот вопрос отвечают руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар и пользователь Speakly Евгения Чирикова, которая изучает эстонский уже три года.
Speakly — учебная программа по иностранному языку, которую можно использовать как в компьютере, так и телефоне. Программа использует трехэтапную систему достижения хорошего уровня общения на иностранном языке. На первом этапе Вы учите слова; на втором — учитесь писать и говорить; на третьем — выполняете упражнения, имитирующие различные бытовые ситуации.
В учебной программе используется мнемотехника, способствующая запоминанию новой информации. Программа автоматически определяет, в употреблении каких слов учащийся должен больше упражняться, и в какой момент их следует повторить.
Опыт пользователей показывает, что Speakly позволяет мотивированным учащимся быстро овладеть языком. Для этого пользователь должен учить с помощью программы не менее 15 слов в день, на что уходит в среднем 35 минут.
Как получить бесплатный доступ к изучению эстонского языка с помощью этой программы?
- Вначале следует зайти на сайт www.speakly.me
- нажать на кнопку ”Купить”
- ”Войти”
- выбрать ”Эстонский язык”
- выбрать какой-либо ”Пакет”
- ввести льготный код ’EV100’, отменяющий оплату
- пройти тестирование, чтобы определить свой уровень знания языка
- можно начинать обучение.