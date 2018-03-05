ВИДЕО DELFI: Учителя и курсы в прошлом? Запущено бесплатное приложение для изучения эстонского

Фонд интеграции представил сегодня, 5 марта, разработанную в Эстонии инновационную учебную программу по иностранным языкам Speakly, предоставляющую возможность людям, для которых эстонский язык не является родным, бесплатно осваивать его с помощью данного приложения.

Данная учебная программа по эстонскому языку с сегодняшнего дня бесплатна. С помощью Speakly можно учить эстонский язык на базе русского, английского, немецкого и французского языков.

Означает ли это, что при помощи этой программы можно выучить эстонский без учителя? Смотрите репортаж Delfi. На этот вопрос отвечают руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар и пользователь Speakly Евгения Чирикова, которая изучает эстонский уже три года.

Speakly — учебная программа по иностранному языку, которую можно использовать как в компьютере, так и телефоне. Программа использует трехэтапную систему достижения хорошего уровня общения на иностранном языке. На первом этапе Вы учите слова; на втором — учитесь писать и говорить; на третьем — выполняете упражнения, имитирующие различные бытовые ситуации.

В учебной программе используется мнемотехника, способствующая запоминанию новой информации. Программа автоматически определяет, в употреблении каких слов учащийся должен больше упражняться, и в какой момент их следует повторить.

Опыт пользователей показывает, что Speakly позволяет мотивированным учащимся быстро овладеть языком. Для этого пользователь должен учить с помощью программы не менее 15 слов в день, на что уходит в среднем 35 минут.

Как получить бесплатный доступ к изучению эстонского языка с помощью этой программы?