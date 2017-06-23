ВИДЕО DELFI: Участники парада в Раквере забыли, как правильно обращаться к Кальюлайд

Сегодня в Раквере прошел парад в честь Дня победы в Освободительной войне, ставший для Керсти Кальюлайд первым на посту президента Эстонии. Не обошлось и без небольшого казуса.

А именно, казус произошел, когда Кальюлайд передавала Огонь победы представителям из Вырумаа. В ответ на слова президента "Отнесите этот огонь другим в Вырумаа!" они ответили "Так точно, господин… госпожа, госпожа президент!"

Саму Кальюлайд данная небольшая ошибка не задела — по крайней мере, президент этого не показала.