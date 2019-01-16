ВИДЕО DELFI | Уборка снега на улицах столицы: за неочищенный тротуар сразу не штрафуют

Из интервью с инспектором выясняется, что если замечают не очищенные от снега тротуары, то связываются с квартирным товариществом и говорят, что в дальнейшем можно было бы быть более усердными. Никого сразу не штрафуют.

"Люди довольно старательные, по моей оценке, ничего страшного нет. Обычно щтрафы не являются целью, всегда предупреждают и обращают внимание. Если действительно не реагируют, тогда штрафуем. Мы специально никуда не ходим смотреть, но если мы перемещаемся по городу и замечаем, тогда обращаем внимание", — описал инспектор свой рабочий процесс.