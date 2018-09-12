12.09.2018, 15:30

ВИДЕО DELFI: У Таллиннского университета пешеходы-камикадзе массово переходят дорогу на красный свет

 (14)
Андрес Путтинг
Видео: Андрес Путтинг
 
EST 4

Сегодня утром фотограф Delfi заснял пешеходов, для которых красный свет светофора, установленного на Нарвском шоссе перед Таллиннским университетом, остается неизвестным символом.

"Дорожная культура такова, что это создало, скорее, больше путаницы и некоторым обманчивое представление, что они защищены. На самом деле, выходя из трамвая, согласно Закону о дорожном движении, нужно идти прямиком на тротуар, а они идут, вне зависимости от сигнала светофора, перед трамваем через дорогу", — прокомментировал главный специалист отдела организации движения Таллиннского департамента транспорта Раймонд Ныугаст.

"Мы создали со светофором более опасную ситуацию, чем без светофора, — сказал Ныугаст. — Мы действительно не могли ожидать, что люди так мало соблюдают правила дорожного движения".

Сейчас в департаменте транспорта обдумывают два-три решения, одно из которых предполагает более основательную перестройку, а второе — более интеллигентное, технологическое решение.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ВИДЕО DELFI: У Таллиннского университета пешеходы-камикадзе массово переходят дорогу на красный свет

12.09.2018
Сегодня утром фотограф Delfi заснял пешеходов, для которых красный свет светофора, установленного на Нарвском шоссе перед Таллиннским университетом, остается неизвестным символом.
Подробнее



ВИДЕО: Самосуд подростков над сверстником. В Мустамяэ жестоко избили юношу

12.09.2018
В социальной сети "ВКонтакте" 6 сентября опубликовали видео, которое начинается с драки двух молодых людей, а продолжается избиением одного из них. Осторожно, видео может шокировать!
Подробнее

”Так я увижу, как оценивается моя работа”. Андрус Ансип будет баллотироваться в Европарламент

12.09.2018
Вице-президент Еврокомиссии и бывший премьер-министр Андрус Ансип будет выдвигать свою кандидатурe на выборах в Европарламент, которые состоятся в мае следующего года.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €

Для будущих граждан Эстонии организуют специальные бесплатные языковые курсы: на них смогут попасть до 1000 человек в год

12.09.2018
Депутаты Рийгикогу приняли поправки к закону о гражданстве, согласно которым у желающих получить эстонского гражданство появится возможность пройти бесплатные курсы по эстонскому языку. Ожидается, что попасть на них сможет до 1000 человек в год, сообщает пресс-служба Рийгикогу.
Подробнее

Сначала оплати, а потом открывай: клиентку Rimi возмутило замечание сотрудника. "Меня фактически обвинили в воровстве и в том, что я малоимущая"

12.09.2018
Жительница Йыхви поделилась с Delfi историей, которая произошла с ней в местном магазине Rimi и которая ее сильно возмутила. Женщина открыла для ребенка игрушку, которую позже собиралась купить, и получила замечание от сотрудника магазина. Чтобы выяснить, кто прав в этой ситуации, Delfi обратился за комментарием к торговой сети.
Подробнее

Относите себя к среднему классу? Исследование показывает, какой должна быть зарплата, чтобы не быть "бедным"

12.09.2018
Исследование, проведенное по заказу Института финансов, показало, что почти треть жителей Эстонии считают, что они принадлежат к среднему классу, сообщает институт.
Подробнее