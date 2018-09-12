ВИДЕО DELFI: У Таллиннского университета пешеходы-камикадзе массово переходят дорогу на красный свет

"Дорожная культура такова, что это создало, скорее, больше путаницы и некоторым обманчивое представление, что они защищены. На самом деле, выходя из трамвая, согласно Закону о дорожном движении, нужно идти прямиком на тротуар, а они идут, вне зависимости от сигнала светофора, перед трамваем через дорогу", — прокомментировал главный специалист отдела организации движения Таллиннского департамента транспорта Раймонд Ныугаст.

"Мы создали со светофором более опасную ситуацию, чем без светофора, — сказал Ныугаст. — Мы действительно не могли ожидать, что люди так мало соблюдают правила дорожного движения".

Сейчас в департаменте транспорта обдумывают два-три решения, одно из которых предполагает более основательную перестройку, а второе — более интеллигентное, технологическое решение.