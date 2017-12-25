25.12.2017, 20:40

ВИДЕО DELFI: Столичные Деды Морозы раскрыли секреты своего нелегкого труда

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rus.delfi.ee
EST

У Дедов Морозов сейчас самое хлопотное время. Два столичных Деда Мороза — Сэм и Альберт — взяли нас с собой на работу в качестве ”тени”: пусть вся Эстония знает об особенностях их нелегкого труда!

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