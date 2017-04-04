ВИДЕО DELFI: Станция метро ”Технологический институт” на следующий день после теракта

Корреспондент Delfi побывал на петербуржской станции метро ”Технологический институт”, где за день до этого произошел теракт.

Взрыв в вагоне поезда произошел 3 апреля в Петербурге на перегоне между станциями метро ”Сенная площадь” и ”Технологический институт-2”. Тем не менее наибольший интерес у прессы вызывает станция ”Технологический институт” и ее вестибюль.

Через несколько часов после трагедии президент России Владимир Путин возложил цветы у этой станции метро в память о жертвах взрыва. Сегодня здесь почтили память погибших Глава МЧС России Владимир Пучков и сенатор Вадим Тюльпанов.

И если люди приходили, оставляли цветы и уходили, то журналистов становилось все больше. Корреспонденты российских федеральных каналов ждали Пучкова и Тюльпанова.

3 апреля в Петербурге на перегоне между станциями метро ”Сенная площадь” и ”Технологический институт-2” произошел взрыв в вагоне поезда. По последним данным, в результате теракта погибли 14 человек.