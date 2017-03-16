ВИДЕО DELFI: Совесть рунета Игорь Растеряев — об имперских замашках гармони, судьбах русской деревни и своей первой ”Кока-коле” в Таллинне

17 марта впервые в Таллинне выступит ”адвокат деревни”, ”патриотический певец”, ”совесть рунета” (как его там же и окрестили) певец и актер Игорь Растеряев.

Корреспондент Delfi побеседовала с Игорем о грядущем концерте, о его впечатлениях от Эстонии — постсоветской и нынешней, и, разумеется, о судьбе России в целом и ее деревни — в частности.

Выяснилось, что Игорь Растеряев тесно связан с Эстонией, и бывал тут не раз.

”Помню, с бабушкой ездили мы в Пярну. Был 90-й год, конечно, все разваливалось уже, к сожалению. Ну, мороженое было очень хорошее. Пярнуский залив… Ларек с мороженым был такой — очень душевный. И взбитые сливки у вас всегда были очень хорошие. 33%”, — вспоминает детство Игорь Растеряев.

Он поведал Delfi еще много душевных историй. Смотрите наше видеоинтервью!

Игорь Растеряев — российский автор и исполнитель песен, актер театра и кино. Несколько лет назад он покорил интернет искренними текстами и душевной игрой на баяне. Сегодня он выступает по всей России, и вот добрался до Европы. Популярность Растеряеву принесла песня ”Комбайнеры”: